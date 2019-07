Cina, modesta la crescita del settore servizi a giugno

(Teleborsa) -, scivolando sui minimi da 8 mesi.(l'indice sopra la soglia dei 50 punti denota espansione). Allo stesso tempo, la produzione manifatturiera è diminuita per la prima volta in cinque mesi, anche se solo marginalmente."Nel complesso, l'economia cinese è stata sottoposta a forti pressioni a giugno - ha commentato, Director of Macroeconomic Analysis at CEBM Group - . Il conflitto tra Cina e Stati Uniti ha avuto un impatto piuttosto pesante sulla fiducia delle imprese. Sebbene il suo impatto sulle esportazioni non sia stato pienamente riflesso nel breve periodo, la situazione a lungo termine non sembra ottimistica. Le future politiche governative per stabilizzare la crescita economica si concentreranno probabilmente su nuovi tipi di infrastrutture, consumi e produzione di alta qualità".