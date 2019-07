Lieve ribasso per l'indice delle società High Tech italiane (-0,51%), in forte calo Eurotech

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha terminato gli scambi a quota 61.521,3, con un decremento di 313,9 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 553, dopo aver avviato la seduta a 551.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,59%.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,11% sui valori precedenti.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,95%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,93%.