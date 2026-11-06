Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+1,01%), positiva la giornata per ITway
(Teleborsa) - Performance positiva per il comparto tecnologico a Milano, sebbene l'indice tecnologico dell'Area Euro evidenzi un'intonazione decisamente negativa.
Il FTSE Italia Technology ha aperto a 148.252,6, e ha terminato la seduta a 151.005,9, in aumento di 1.508,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology chiude al ribasso a 1.361, dopo aver avviato la seduta a 1.427.
Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, moderatamente al rialzo la prestazione di STMicroelectronics, che chiude con una variazione percentuale dell'1,46%.
Frazionale rialzo per Technoprobe, che mette a segno un modesto profit a +1,07%.
Tra le small-cap di Milano, bene ITway, con un rialzo del 2,64%.
Piccolo passo in avanti per Olidata, che porta a casa un timido +0,96%.
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