Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+1,01%), positiva la giornata per ITway

(Teleborsa) - Performance positiva per il comparto tecnologico a Milano , sebbene l' indice tecnologico dell'Area Euro evidenzi un'intonazione decisamente negativa.



Il FTSE Italia Technology ha aperto a 148.252,6, e ha terminato la seduta a 151.005,9, in aumento di 1.508,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice EURO STOXX Technology chiude al ribasso a 1.361, dopo aver avviato la seduta a 1.427.



Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, moderatamente al rialzo la prestazione di STMicroelectronics , che chiude con una variazione percentuale dell'1,46%.



Frazionale rialzo per Technoprobe , che mette a segno un modesto profit a +1,07%.



Tra le small-cap di Milano, bene ITway , con un rialzo del 2,64%.



Piccolo passo in avanti per Olidata , che porta a casa un timido +0,96%.

Condividi

```