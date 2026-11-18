Forte rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+1,86%), notevole balzo in avanti per Cy4Gate
(Teleborsa) - Chiusura in rally per il comparto tecnologico a Milano. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 161.178,2 con uno sprint di 2.919,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l'indice EURO STOXX Technology, che scivola a quota 1.333, dopo un avvio di sessione a 1.389.
Tra i titoli del FTSE MIB, nuovo spunto rialzista per Technoprobe, che guadagna bene e porta a casa un +2,58%.
Balza in avanti STMicroelectronics, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,84%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, seduta vivace per Reply, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,20%.
Tra le small-cap di Milano, prepotente rialzo per Cy4Gate, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,68% sui valori precedenti.
Vigoroso rialzo per ITway, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,24%.
Risultato positivo per Seco, che lievita del 3,59%.
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