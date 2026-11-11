Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+4,81%)
(Teleborsa) - Mette il turbo l'indice delle società High Tech italiane che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Technology, che mostra un timido +0,68%, e chiude a quota 1.423,97.
Intanto il comparto tecnologico a Milano mostra un robusto rialzo di 7.688,61 punti, dopo un inizio di giornata a quota 163.917,91.
Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, seduta decisamente positiva per Technoprobe, che ha terminato in rialzo del 7,73%.
Brilla STMicroelectronics, chiudendo la seduta con un aumento del 5,16%.
Tra le mid-cap italiane, rialzo marcato per Sesa, che archivia la sessione in utile del 3,02% sui valori precedenti.
Apprezzabile rialzo per TXT E-solutions, in guadagno del 2,46% sui valori precedenti.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, effervescente ITway, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 6,78%.
Protagonista Seco, tra i titoli del FTSE Italia Star, che chiude la seduta con un rialzo del 6,08%.
Brillante rialzo per Eurotech, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,74%.
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