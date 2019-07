Mediolanum, da inizio anno raccolta netta pari a 2 miliardi

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -comunica i risultati commerciali del mese di giugno 2019."La raccolta totale di 292 milioni di euro del mese di giugno caratterizza ancora una volta BancaMediolanum per la grande qualità - ha commentato, Amministratore Delegato della banca italiana - . Con 262 milioni di euro in risparmio gestito, il 90% della raccolta totale, i nostri clienti continuano a preferire soluzioni di investimento, in particolare unit-linked orientate al lungo periodo perseguendo la strategia di pianificazione finanziaria che da sempre ci contraddistingue"."Prosegue inoltre con successo l’impegno della Banca nel sostenere la crescita delle PMI italiane attraverso attività di finanza straordinaria realizzate dalla Direzione Investment Banking - conclude Doris - e sono felice di poter annoverare la nostra ultima operazione che ci ha visto protagonisti al fianco di Cartiera di Ferrara S.p.A. come Financial Advisor nell'emissione di un mini-bond che permetterà il potenziamento del loro piano di sviluppo industriale".Poco mosso il titolo a Piazza affari: -0,30%.