Andamento negativo per il comparto tecnologico a Milano (-1,27%), andamento negativo per It Way

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 60.201,3, in diminuzione dell'1,27%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 544, dopo che ha esordito a 547.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,53%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,96% sui valori precedenti.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,66%.