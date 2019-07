Saldi, Ebay: "Oltre il 40% dei consumatori comprerà online"

(Teleborsa) -Secondo unaben il 92% dei consumatori si aspetta di trovare sconti e offerte anche sul web, mentrePer il 34% degli intervistati, tuttavia, il successo dell'e-commerce potrà beneficiare anche ai negozi fisici grazie a una crescente integrazione tra online e offline.Guardando ai principali trend su eBay.it – community che conta oltre 35.000 venditori professionali e più di 5 milioni di acquirenti attivi solo in Italia –"Come il Black Friday, il periodo dei saldi estivi si afferma sempre più come uno straordinario motore per il commercio online. In quanto principale marketplace a livello mondiale, lavoriamo costantemente per garantire un'esperienza di vendita e di acquisto rapida, intuitiva e completa, capace di fornire tecnologie e servizi unici che possano rispondere alle esigenze di chi opera sulla piattaforma", affermaPer Cendaroni "se il numero di consumatori che guarda all'online è in costante espansione, anche le aziende sono sempre più consapevoli dell'importanza di raggiungere i clienti là dove si trovano. Non è un caso che benTra gli esempi di aziende che hanno trovato il successo su eBay c’è"In questo avvio di saldi stiamo riscontrando volumi di traffico e di vendite molto buoni, in particolare nel comparto videogames e nel settore climatizzazione" dichiaraSu eBay.it i saldi entreranno nel vivo dal 15 al 21 luglio con offerte su migliaia di prodotti.