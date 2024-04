Digitale, Commissione Ue designa Shein come piattaforma online di dimensioni molto grandi

(Teleborsa) - La Commissione ha formalmente designatocome piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi della. La Shein è un rivenditore online di moda con una media di oltre 45 milioni di utenti mensili nell'Unione europea. Questo numero di utente, che Shein ha comunicato alla Commissione, è superiore alla sogliaper la designazione comeA seguito della designazione odierna come VLOP, Shein dovrà rispettare le norme più rigorose previste dalla legge suientro quattro mesi dalla sua notifica (ossia entro la fine di agosto 2024), come l'obbligo di adottare misure specifiche per responsabilizzare e proteggere gli utenti online, compresi i minori, e di valutare e attenuare debitamente eventuali rischi sistemici derivanti dai loro servizi.