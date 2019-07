UniCredit Main Partner di Artissima 2019

UniCredit

(Teleborsa) -conferma il proprio sostegno all'e alla cultura quale motore per l'innovazione e per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile delle comunità in cui opera. La banca di piazza Gae Aulenti è, la Fiera Internazionale di Arte Contemporanea di Torino che giunge alla sua 26a edizione. Si tratta di una tra le più vitali e interessanti kermesse nella scena italiana e non solo, capace di catalizzare un gran numero di persone tra collezionisti e semplici visitatori.. I professionisti di UniCredit saranno a disposizione di tutti i visitatori per offrire loro consulenza artistico-patrimoniale, in modo sempre più personalizzato, proponendo anche soluzioni complete e innovative di asset management per la gestione del patrimonio.Dall’1 al 3 novembre, i consulenti della Banca accoglieranno il pubblico nello spazio UniCredit al piano terra dell’Oval – Lingotto Fiere per offrire a tutti l’opportunità di una consulenza ad hoc in base alle specifiche esigenze.