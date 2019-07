Manovra, Sindacati: "Serve vero confronto con Governo"

(Teleborsa) -ribadiscono la necessità di avviare una fase dcon il Governo sui provvedimenti economici e sociali in vista della prossima, sulla base della piattaforma unitaria illustrata in più occasioni ale ad altri esponenti di, e al centro della grande mobilitazione del sindacato inLo sottolineano in un comunicato(Segretario generale Cgil),(Segretaria generale Cisl)e(Segretario generale Uil)."A tal proposito siamo ancora in attesa di ricevere un, cosi come era stato concordato in occasione dell'ultimo incontro a Palazzo Chigi del 1 luglio scorso, che si è svolto alla presenza anche del Ministro del welfare"."Se dunque il- conclude la nota - intende avviare davvero una fase di confronto con le parti sociali asede di coordinamento delle scelte dell'esecutivo, il