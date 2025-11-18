Ex Ilva, governo: "No ulteriore Cigs, accolta richiesta sindacati"

(Teleborsa) - Non ci sarà un'estensione ulteriore della Cassa integrazione. È quanto ha chiarito l'Esecutivo nel corso dell'accogliendo così la principale richiesta avanzata dagli stessi sindacati nel corso del precedente tavolo. In alternativa, – rende noto Palazzo Chigi – saranno individuati adeguati, anche per coloro già in Cassa integrazione. La formazione servirà a far acquisire ai lavoratori le competenze necessarie alla lavorazione dell'acciaio prodotto con le nuove tecnologie green.Il Governo ha confermato, inoltre,per mettere in sicurezza i lavoratori e in prospettiva aumentare la capacità produttiva.L'Esecutivo ha fatto poi il punto sullo stato dellee ha manifestato la propria disponibilità a tenere aperto il confronto.La riunione è stata presieduta dalSottosegretario alla Presidenza del Consiglio,e per il Governo hanno partecipato il Ministro delle Imprese e del Made in Italyil Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e per il PNRR,e il Consigliere per i rapporti con le parti sociali,. Da remoto hanno preso parte anche rappresentanti delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte.Per i sindacati, erano presenti iHanno partecipato all'incontro, inoltre, i rappresentanti di Invitalia, i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e i commissari straordinari del Gruppo Ilva.