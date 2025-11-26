Milano 15:35
EssilorLuxottica, raggiunto con i sindacati ipotesi di accordo su settimana corta e riduzione d’orario

(Teleborsa) - EssilorLuxottica e il Coordinamento Sindacale di Gruppo hanno siglato nella tarda serata di ieri un’ipotesi di accordo che avvia la sperimentazione del nuovo modello di orario "T4Y", evoluzione della settimana corta, e dà attuazione all’intesa programmatica firmata l’8 settembre. Lo hanno fatto sapere i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil secondo i quali l'accordo rafforza la centralità degli stabilimenti italiani, sostenendo investimenti, qualità produttiva e pieno coinvolgimento dei lavoratori.

Gli stessi sindacati hanno sottolineato che il modello concilia competitività del sistema Italia e benessere delle persone, valorizzando il Made in Italy nel lusso e preparando gli stabilimenti a cogliere le opportunità offerte da una società globale, a partire dal successo degli occhiali Smart.

Tra i punti principali, l’accordo prevede l’estensione della settimana corta a parità salariale allo stabilimento di Lauriano e la conferma delle 15 giornate annue di riduzione dell’orario interamente a carico dell’azienda, con piena maturazione di tutti gli istituti diretti e indiretti. Le parti hanno inoltre definito un impegno a un confronto costante su volumi, organici e investimenti, un premio aggiuntivo legato al miglioramento della qualità nel 2026 e un nuovo processo condiviso di comunicazione e ascolto dei lavoratori con focus su qualità e servizio.

Nei prossimi giorni l’accordo sarà perfezionato nei dettagli, illustrato ai lavoratori e sottoposto al voto delle assemblee.
