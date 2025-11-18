Milano 17:27
Ex Ilva: "Nessuna sostanza pericolosa in fabbrica a Taranto

In corso l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati

(Teleborsa) - Dagli esami strumentali effettuati nello stabilimento Ex Ilva di Taranto non è emersa la presenza di alcuna sostanza pericolosa per la salute. Questo, secondo quanto si apprende, è quanto comunicato dai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia ai sindacati nell'incontro in corso a Palazzo Chigi sull'Ex Ilva di Taranto, relativamente a un presunto incidente denunciato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di Fiom, Fim e Uilm.

Secondo quanto riferito dai commissari di Acciaierie d'Italia, il cattivo odore avvertito dai lavoratori proveniva da un’area esterna al perimetro dello stabilimento ex Ilva.

Alla riunione fra governo e organizzazioni sindacali, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, partecipano per l'Esecutivo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti, e il consigliere per i rapporti con le parti sociali, Stefano Caldoro. Per i sindacati, partecipano i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl metalmeccanici, Usb e Federmanager. Presenti, inoltre, i rappresentanti di Invitalia, i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e i commissari straordinari del Gruppo Ilva.



