IBM, ennesimo trimestre con ricavi in calo

IBM

Microsoft

(Teleborsa) - Continua la discesa perche. In quest'ultimo che si chiude al 30 giugno, la multinazionale statunitense attiva nel settore informatico ha registratorispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente., la società acquisita da IBM per 34 miliardi di dollari la settimana scorsa e che dovrebbe contribuire a migliorare la performance futura.nonostante siano inrisultano di poco conto se paragonati alla crescita annua del 41% ottenuta dal competitorin questo ambito.Per quel che riguarda invece gli altri dati,grazie all'espansione dei margini- con un utile per azione pro forma, sopra alle attese del mercato, in rialzo a 3,17 dollari dai precedenti 3,08 dollari- e unAl momento idella società,