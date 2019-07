Commercio estero: "Quota italiana dell'export in lieve calo"

(Teleborsa) -passando da 2,92% a 2,85% e questo a fronte di un aumento del commercio mondiale espresso in prezzi correnti del 9,8%. È quanto emerge dall'A, frutto della collaborazione fraNel dettaglio, l(da 7,36% a 7,09%),(da 3,27% a 3,05%) e(da 4,91% a 4,81%); a(da 1,13% a 1,20%) e i(da 5,88% a 5,94%).I flussi di investimenti netti diretti all'estero, misurati in euro, sono aumentati in misura molto marcata (+95,4%) e quelli in Italia hanno registrato un incremento ancora maggiore (+205,4%).delle vendite di merci italiane, con quote pari, rispettivamente, al 12,6% e al 10,5% delle esportazioni nazionali. Gli Stati Uniti si collocano al terzo posto tra i paesi partner, con una quota del 9,2%; seguono Spagna (5,2%) e Regno Unito (5,1%).A livello nazionale, il dato dell'export evidenzia la, mentre dal Mezzogiorno ne proviene il 10,6%: la sola Lombardia pesa per il 27,4%, Veneto ed Emilia-Romagna sono al 13,7% mentre la quota del Piemonte è al 10,4%.Con oltre 136mila imprese che hanno esportato merci nel mondo, in Italia si conferma la presenza di un': 77.445 operatori, più della metà quindi, presentano un ammontare di fatturato all'esportazione molto limitato (fino a 75mila euro), con un contributo al valore complessivo delle esportazioni pari ad appena lo 0,3%.D'altra parte appena 4.651 operatori, appartenenti alle classi di fatturato esportato superiori a 15 milioni di euro, realizzano il 72,1% delle vendite complessive realizzate sui mercati esteri. Rispetto al 2017 a migliorare le loro vendite all'estero sono state le imprese con classe di fatturato estero fra 5 e 50 milioni (+1,3%). Le imprese che hanno incrementato di più le loro vendite su estero (+5,1%) sono state quelle con il fatturato all'export più ampio (oltre i 50 milioni di euro). In leggera flessione (-0,2%) le imprese con un fatturato estero sotto i 50 milioni. Cali maggiori invece per aziende con fatturati fra i 750mila e i 5 milioni di euro (-3,5%) e per imprese con fatturati sotto i 750mila euro (-7,3%)."Questo rapporto è l'occasione per", ha commentato, presidente dell'Ice, alla presentazione del XXXIII Rapporto ICE sul commercio estero a Napoli."Nonostante un contesto del commercio mondiale caratterizzato da dinamiche frenanti,, sebbene il Pil italiano a fine anno scorso fosse ancora del 3,1 per cento inferiore al pre-crisi. Inoltre - rileva Ferro - nei primi mesi del 2019, secondo dati Istat, la crescita dell'export italiano è stimata del 4 per cento sull'analogo periodo dell'anno precedente".