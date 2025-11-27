USA, salgono a 15,8 trilioni di dollari gli investimenti di portafoglio in titoli esteri

(Teleborsa) - Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
ha pubblicato i risultati annuali della rilevazione sulle partecipazioni di portafoglio statunitensi in titoli esteri
alla fine del 2024, condotta insieme alla Federal Reserve Bank of New York e al Board of Governors della Federal Reserve. Il valore complessivo delle attività detenute dagli investitori americani all’estero ha raggiunto 15,8 trilioni di dollari
, in aumento rispetto ai 15,3 trilioni misurati a fine 2023.
L’incremento è stato interamente trainato dall’equity
, salita a 12,1 trilioni da 11,5 trilioni. Restano invece sostanzialmente stabili le posizioni in debito
: 3,3 trilioni in obbligazioni a lungo termine e 0,4 trilioni in strumenti a breve termine. La rilevazione rientra nell’ambito del Coordinated Portfolio Investment Survey promosso dal Fondo Monetario Internazionale.
Per Paese, la maggiore esposizione si conferma verso le Isole Cayman
(2,8 trilioni di dollari), seguite da Regno Unito
(1,6 trilioni), Canada
(1,5 trilioni) e Giappone
(1,2 trilioni). Questi quattro mercati rappresentano complessivamente il 45% degli investimenti di portafoglio statunitensi all’estero, in lieve crescita rispetto al 44% dell’anno precedente.