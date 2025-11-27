USA, salgono a 15,8 trilioni di dollari gli investimenti di portafoglio in titoli esteri

(Teleborsa) - Ilha pubblicato i risultati annuali della rilevazione sullealla fine del 2024, condotta insieme alla Federal Reserve Bank of New York e al Board of Governors della Federal Reserve. Il valore complessivo delle attività detenute dagli investitori americani all’estero ha raggiunto, in aumento rispetto ai 15,3 trilioni misurati a fine 2023.L’incremento è stato interamente trainato dall’, salita a 12,1 trilioni da 11,5 trilioni. Restano invece sostanzialmente stabili le: 3,3 trilioni in obbligazioni a lungo termine e 0,4 trilioni in strumenti a breve termine. La rilevazione rientra nell’ambito del Coordinated Portfolio Investment Survey promosso dal Fondo Monetario Internazionale.Per Paese, la maggiore esposizione si conferma verso le(2,8 trilioni di dollari), seguite da(1,6 trilioni),(1,5 trilioni) e(1,2 trilioni). Questi quattro mercati rappresentano complessivamente il 45% degli investimenti di portafoglio statunitensi all’estero, in lieve crescita rispetto al 44% dell’anno precedente.