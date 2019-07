Convivio, accordo con NTT Data per gli edifici al "The Sign"

Covivio

(Teleborsa) - Un passo in avanti per il progetto di sviluppo immobiliare, con un accordo preliminare fra, una delle principali società immobiliari in Europa, e, leader nei servizi di. L'accordo, che riguarda una superficie di 16.000 mq, avrà una durata died è solo l'ultimo in ordine di tempo, dopo il contratto siglato conper l'edificio A del complesso, con l'ultimo contratto che sancisce la quasi totale occupancy del progetto di, con un anticipo die con un rendimento atteso del 7,3%La consegna del building A è prevista agli inizi del, mentre quella degli edifici B e C è prevista a fine 2020.ha inoltre avviato la, che sorgerà sull'area acquistata a inizio 2019. L'immobile coprirà una GLA di 11.400 mq, con i lavori che dovrebbero durare 15 mesi dall'avvio. Il progetto, che ha previsto un investimento di 106 milioni di euro, trasformerà l'area in un polo d'innovazione e business.Pubblicati anche i risultati semestrali di, che vedono una buona chiusura. Il rafforzamento del bilancio, ottenuto grazie al successo del, permettono di raggiungere l'obiettivo di. C'è stata un'accelerazione dei progetti di sviluppo, con un, che hanno raggiunto. I risultati vedono un aumento del valore del portafoglio immobiliare del +2,80% a perimetro costantre,e unper azione e delsu base annua. Confermato l'Outlook 2019 che vede un target dell’EPRA Earnings per azione superiore al +3%.