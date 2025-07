Trump: raggiunto accordo con Indonesia. Dazi al 19% e acquisto di 50 Boeing

Boeing

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Unitiha dichiarato di aver, che si traduce in significativi impegni di acquisto da parte del paese del sud-est asiatico e una tariffa doganale del 19%, ben inferiore a quanto prospettato in precedenza."Ho finalizzato un importante accordo con l'Indonesia dopo aver parlato con il loro stimatissimo presidente Prabowo Subianto - ha scritto sul suo social Truth - Questo accordo storico apre l'intero mercato indonesiano agli Stati Uniti per la prima volta nella storia. Come parte dell'accordo, l'Indonesia si è impegnata ad acquistare 15 miliardi di dollari in energia statunitense, 4,5 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani e 50, molti dei quali 777"."Per la prima volta in assoluto, i nostri allevatori, agricoltori e pescatori avranno accesso completo e totale al mercato indonesiano di oltre 280 milioni di persone - ha aggiunto - Inoltre, l'Indonesia pagherà agli Stati Uniti una tariffa del 19% su tutte le merci che esporta verso di noi, mentre le, sia tariffarie che non tariffarie. In caso di trasbordo da un paese con tariffa più elevata, tale tariffa verrà aggiunta alla tariffa che l'Indonesia sta pagando".La scorsa settimana, Trump aveva rinnovato lasulle merci indonesiane, affermando in una lettera al governo del paese che questa sarebbe in vigore il 1° agosto.Ildell'Indonesia con gli Stati Uniti - che ammonta a- non si colloca tra i primi 15, ma è in crescita. Le esportazioni statunitensi verso l'Indonesia sono aumentate del 3,7% lo scorso anno, mentre le importazioni da quel paese sono aumentate del 4,8%, lasciando gli Stati Uniti con un deficit commerciale di quasi 18 miliardi di dollari.Si tratta soltanto delsiglato da Trump, dopo quelli con, insieme a un accordo per ridurre temporaneamente le imposte "tit-for-tat" con la Cina.