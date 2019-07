Spighe verdi, Marche, Toscana e Piemonte sul podio

(Teleborsa) -. L'assegnazione del riconoscimento, giunto alla quarta edizione, è avvenuto stamattina a Roma da parte di- Foundation for Environmental Education e. L'iter ha guidato la valutazione delle candidature, permettendo allail raggiungimento del risultato finale. Nel gruppo di lavoro è stato importante il contributo di diversi Enti istituzionali come il" è un programma FEE, pensato per i Comuni rurali, per scegliere strategie di. Questo riconoscimento è un efficace strumento di valorizzazione del nostro patrimonio rurale, anche in ottica di occupazione. Sono necessari due elementi essenziali, affinché il programma sia al suo apice: ladi iniziare un percorso di miglioramento e la, in particolar modo quelle agricole, alla sua realizzazione.L'agricoltura ha un ruolo prioritario in questo programma, perché è qui che deve avvenire la. Da questa necessità nasce la collaborazione tra, con cui si condividono un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità. Le “Spighe Verdi” 2019 sono state assegnate in, le tre con il maggior numero di riconoscimenti sono, tutte con 6 località."Annunciamo un aumento dei Comuni rurali per il 2019, con grande soddisfazione questo numero si assesta a 42" ha dichiarato Claudio, Presidente della, che continua evidenziando come questo "è un percorso che ha l’obiettivo di, impegnandoli in un processo di miglioramento continuo e creando un legame strategico tra amministrazioni locali e agricoltori per la valorizzazione del territorio". Ha parlato di queste realtà anche il Presidente di, Massimiliano, che ha detto: "Sono sempre di più i Comuni che hanno fatto della sostenibilità la loroil settore da cui far partire la rivoluzione culturale. Una carta importate da giocare sul tavolo della, così come in oltre trent'anni di vita hanno fatto i Comuni Bandiere Blu”.