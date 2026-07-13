Ubaldi Costruzioni, Consorzio Pangea si aggiudica gara per messa in sicurezza nelle Marche per 23,2 milioni

(Teleborsa) - Ubaldi Costruzioni ha appreso, tramite i canali istituzionali della Regione Marche, per conto del Vice Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del settembre 2022, che il Consorzio Pangea, del quale la società è l’unica designata per l’esecuzione dei lavori, è primo nella graduatoria ufficiale per i lavori di "Realizzazione della cassa di laminazione denominata Marazzana", per 23,2 milioni.



L’aggiudicazione del Lotto - si legge in una nota - è condizionata all’esito delle procedure e delle verifiche da parte dell’Ente Committente.



L’avvio dei lavori è previsto nel 2027, mentre la loro ultimazione è attesa entro il 2029. La procedura telematica aperta è finalizzata all’affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio danneggiato dagli eventi meteorologici del 15-16 settembre 2022 nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino e alla stipula di 18 accordi quadro, finanziati con fondi O.C.D.P.C.

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