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Ubaldi Costruzioni, Consorzio Pangea si aggiudica gara per messa in sicurezza nelle Marche per 23,2 milioni

Finanza
Ubaldi Costruzioni, Consorzio Pangea si aggiudica gara per messa in sicurezza nelle Marche per 23,2 milioni
(Teleborsa) - Ubaldi Costruzioni ha appreso, tramite i canali istituzionali della Regione Marche, per conto del Vice Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del settembre 2022, che il Consorzio Pangea, del quale la società è l’unica designata per l’esecuzione dei lavori, è primo nella graduatoria ufficiale per i lavori di "Realizzazione della cassa di laminazione denominata Marazzana", per 23,2 milioni.

L’aggiudicazione del Lotto - si legge in una nota - è condizionata all’esito delle procedure e delle verifiche da parte dell’Ente Committente.

L’avvio dei lavori è previsto nel 2027, mentre la loro ultimazione è attesa entro il 2029. La procedura telematica aperta è finalizzata all’affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio danneggiato dagli eventi meteorologici del 15-16 settembre 2022 nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino e alla stipula di 18 accordi quadro, finanziati con fondi O.C.D.P.C.
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