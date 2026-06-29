Piaggio, nuova tripletta per Aprilia Racing ad Assen

(Teleborsa) - Dopo la gara di Le Mans dello scorso maggio, Aprilia Racing, scuderia del Gruppo Piaggio , ha chiuso il fine settimana sul Circuito TT di Assen con un altro risultato storico.



Jorge Martín, scattato dalla pole position, ha disputato una gara solida conquistando il terzo posto e completando così un weekend positivo, arricchito dalla sua prima pole position con Aprilia Racing. Per il pilota spagnolo si tratta del secondo podio in carriera ad Assen in top-class, del 37° podio in MotoGP e del quinto stagionale. Grazie a questo risultato, Martín è il nuovo leader della classifica generale di MotoGP con 193 punti, un traguardo che non raggiungeva dal Solidarity GP del 2024, 588 giorni dopo.



Marco Bezzecchi è invece caduto in curva 15 nel corso del secondo giro. Il pilota italiano è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il Direttore Medico della MotoGP. Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota presentava una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore cervicale derivante dall'impatto, l'équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all'Ospedale Universitario di Groningen. Le TAC e gli esami radiologici svolti sono risultati negativi, il pilota italiano è quindi risultato idoneo alla dimissione dall'ospedale ed è già rientrato in Italia.



Menzione d’onore per i piloti del SuperFile Trackhouse MotoGP Team che dopo la doppietta nella gara sprint di sabato, hanno ripetuto il risultato anche nella gara lunga, con Ai Ogura che ha vinto la sua prima gara in MotoGP seguito da Raúl Fernández. Una doppietta che, insieme al terzo posto di Martín, regala ad Aprilia la seconda tripletta della sua storia nella top-class dopo Le Mans 2026.



Con il successo di Ogura, Aprilia conquista inoltre la sua prima vittoria ad Assen in MotoGP (il precedente miglior risultato su questa pista era stato il secondo posto di Marco Bezzecchi nel 2025) e raggiunge quota 308 vittorie nel Motomondiale.



Massimo Rivola, Ad di Aprilia: "È stato un weekend in cui Aprilia è tornata a brillare, confermando tutta la sua competitività,

soprattutto sui circuiti veloci. Sono molto contento per Justin Marks e per il SuperFile Trackhouse MotoGP Team, che hanno creduto nel nostro progetto fin dall'inizio. Avere quattro Aprilia davanti in griglia e tre sul podio sono un segnale importante e un bel riconoscimento per il lavoro di tutte le persone a Noale. Complimenti a Jorge per la sua prima pole con noi e per il podio conquistato nonostante una condizione fisica non ancora ottimale. Peccato per l'errore di Marco, in un weekend in cui aveva mostrato tanta velocità bisognava raccogliere ben di più. Ora, però, la priorità è recuperare al meglio dopo la brutta caduta. La prossima gara al Sachsenring ha un

chiaro dominatore e dobbiamo arrivare preparati al meglio”.

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