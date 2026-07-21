Agenzia del Demanio: a bando 20 immobili dello Stato

Per progetti di turismo, cultura, housing e rigenerazione del patrimonio pubblico

(Teleborsa) - Fari, monasteri, palazzi storici, ex caserme, carceri e rifugi: l'Agenzia del Demanio mette sul mercato 20 immobili di proprietà dello Stato con l'obiettivo di attrarre investimenti e favorire progetti di recupero, riuso e valorizzazione. L'iniziativa si rivolge a imprese, operatori del turismo e della cultura, soggetti dell'housing e agli Enti del Terzo Settore, con l'obiettivo di promuovere modelli di gestione sostenibili e generare nuove opportunità di sviluppo per i territori.



Gli immobili, distribuiti tra Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Puglia, Lazio, Sicilia, Toscana e Umbria, saranno assegnati attraverso tre diversi strumenti: concessione di valorizzazione, concessione per uso temporaneo e concessione agevolata riservata agli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro unico nazionale (Runts).



Nel dettaglio, il bando comprende 12 immobili destinati alla concessione di valorizzazione, sei beni per progetti di temporary use, con durate comprese tra sei mesi e sei anni, e due immobili concessi a condizioni agevolate agli Enti del Terzo Settore, con contratti fino a 50 anni.



Tra gli immobili destinati alla valorizzazione figurano l'ex monastero di San Francesco d'Assisi a Stilo, l'ex Casa del Fascio di Ardore, l'ex sede della Guardia di Finanza di Roccella Ionica, il Palazzo della Posta di Piacenza, l'ex reclusorio Saliceta San Giuliano di Modena, l'ex casermetta Forcola del Braulio a Valdidentro, oltre ai fari di Punta Cavazzi a Ustica, di Gelso sull'isola di Vulcano e di Riposto, in Sicilia. Completano l'elenco il Camerone delle celle di punizione di Favignana, l'ex carcere giudiziario di Reggio Calabria e Casa Nappi a Loreto.



Gli ultimi due immobili rientrano nel progetto Turismo Accessibile 4All, finalizzato alla realizzazione di strutture dedicate all'accoglienza inclusiva e accessibile, con servizi di senior living per soggiorni di breve e medio periodo. Le offerte per i 12 immobili in concessione di valorizzazione dovranno essere presentate entro le ore 12 dell'11 dicembre 2026.



Scadranno invece il 20 ottobre 2026 i bandi dedicati al temporary use e alle concessioni agevolate per gli Enti del Terzo Settore. Tra i beni disponibili figurano una porzione dell'ex caserma "N. Rosati" a Cividale del Friuli, parte dell'ex ospedale militare Bonomo di Bari e quattro locali commerciali situati a Roma, nei quartieri Don Bosco, Torrevecchia e Tiburtino.



Per il Terzo Settore sono infine disponibili l'ex rifugio antiaereo di Camollia, a Siena, e l'ex casa cantoniera di Mengara, nel comune di Gubbio.







Condividi

```