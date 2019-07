Coldiretti, continua l'emergenza agricola a causa del caldo

(Teleborsa) - Ancora il caldo affligge le campagne italiane. Secondo, l'afa taglia le produzioni di, minaccia di bruciaree di seccare i. Con il termometro stabile vicino ai 40 gradi, ci sono forti ripercussioni con la produzione del latte, ad esempio,Tutto il settore agricolo è colpito, anche nei pollai si registra un, così come le api che hanno smesso di volare e non trasportano più nettare e polline, con la produzione nazionale di miele crollata del 41% "In pericolo - sottolinea- anche le colture nelle campagne, dove gli agricoltori sono costretti a ricorrere allper salvare i raccolti in sofferenza a causa delle alte temperature, daglial, dallaala causa deiche espongono le piante a rischio diche compromettono la crescita della frutta, bruciano gli ortaggi e danneggiano i cereali."Negli ultimi dieci anni – conclude Coldiretti - gli effetti del clima pazzo hanno causato".