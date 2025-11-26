Politiche attive, Inps: nel 2024 oltre 3,2 milioni lavoratori beneficiari

(Teleborsa) -l numero medio di lavoratori beneficiari di politiche attive è stato complessivamente pari a circa. E' quanto emerge dall'Osservatorio delle Politiche Occupazionali e del Lavoro pubblicato oggi dall'Inps. Il rapporto copre il periodo dal 2020 al 2024 e si divide in politiche attive, passive e altre misure.le stabilizzazioni e gli incentivi all’occupazione a tempo indeterminato, con una media di oltre 508.000 beneficiari nel 2024 (+7% rispetto all’anno precedente). Prosegue l’applicazione dei nuovi esoneri contributivi introdotti dalla legge 178/2020, finalizzati a mitigare gli effetti negativi sull’occupazione derivanti dall’emergenza Covid-19, tra cui gli esoneri totali per giovani e donne.Si interrompe invece a giugno 2024 l’applicabilità dellahe prevedeva un'agevolazione contributiva per favorire l’occupazione nelle aree svantaggiate del Paese ed era applicabile alla generalità dei rapporti di lavoro.i trattamenti di disoccupazione agricola presentano una diminuzione rispetto all’anno precedente pari a -2,3%. Il numero di trattamenti di NASpI ha subito una variazione complessiva rispetto all’anno precedente pari a +6,5%.Per la DIS-COLL, nel 2024 si registra un incremento del 10,6% rispetto all’anno precedente.i beneficiari di indennità di mobilità presentano un andamento fortemente decrescente, a causa del processo di armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione previsti dalla legge 92/2012, che ha portato alla definitiva soppressione di tale misura dal primo gennaio 2017. In esaurimento anche la categoria dei Lavoratori socialmente utili.