Gedi pubblica la trimestrale: corre divisione digital

Gedi

(Teleborsa) -, società che controlla i quotidiani La Repubblica, La Stampa ed alte importanti testate nazionali, chiude i conti al 30 giugno 2019 con, in flessione del 6,1% rispetto ai risultati ottenuti nel primo semestre del 2018.I ricavi derivanti dallerappresentano complessivamente ilconsolidato con un 15,2% sul brand Repubblica. In particolare isono cresciuti complessivamente di. Ihanno invece visto una contrazione del 5,2% rispetto a quelli del corrispondente periodo dell’esercizio precedente,a causa di un mercato che ha mostrato una riduzione del 7,7% delle vendite dei quotidiani in edicola e abbonamento. Per quel che riguarda i, a 147,3 milioni, registrano una contrazione del 7,4% rispetto ai primi sei mesi del 2018.Ilammonta ae si confronta con i 21,9 milioni di euro del primo semestre dell'anno passato. Il margine operativo lordo è stato invece pari a 20,2 milioni, includendo oneri per ristrutturazioni per complessivi 3,3 milioni derivanti principalmente dalle ulteriori razionalizzazioni dell'assetto industriale e delle strutture commerciali locali della concessionaria di pubblicità del Gruppo.Recependo gli effetti dellaper 17,3 milioni e gli oneri per ristrutturazioni con impatto sul risultato netto di 2,5 milioni, il. Si era concluso il primo semestre del 2018 con un utile netto consolidato di 4,3 milioni di euro.