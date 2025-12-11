Milano 17:20
43.725 +0,60%
Nasdaq 17:20
25.454 -1,25%
Dow Jones 17:20
48.531 +0,99%
Londra 17:20
9.695 +0,41%
Francoforte 17:19
24.282 +0,63%

A Piazza Affari corre l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Piazza Affari corre l'indice del settore alimentare italiano
In forte aumento il comparto alimentare a Piazza Affari, che con il suo +2,53% avanza a quota 74.126,14 punti.
Condividi
```