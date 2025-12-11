Milano
17:20
43.725
+0,60%
Nasdaq
17:20
25.454
-1,25%
Dow Jones
17:20
48.531
+0,99%
Londra
17:20
9.695
+0,41%
Francoforte
17:19
24.282
+0,63%
Giovedì 11 Dicembre 2025, ore 17.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ A Piazza Affari corre l'indice del settore alimentare italiano
A Piazza Affari corre l'indice del settore alimentare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
11 dicembre 2025 - 17.00
In forte aumento il
comparto alimentare a Piazza Affari
, che con il suo +2,53% avanza a quota 74.126,14 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: balza in avanti l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore alimentare italiano
L'Indice del settore alimentare italiano in discesa a Piazza Affari
Piazza Affari: profondo rosso per l'indice del settore alimentare italiano
Argomenti trattati
Piazza Affari
(342)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Food, Beverage And Tobacco
+2,13%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: rialzo controllato per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: andamento negativo per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: pioggia di acquisti sull'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: acquisti a mani basse sull'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: amplia il rialzo l'indice del settore alimentare italiano
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto