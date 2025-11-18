Neodecortech, Websim alza target price e conferma Buy

Neodecortech

(Teleborsa) -ha alzato il(ada 4,95 euro) e confermato la raccomandazione () sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design.Gli analisti hanno evidenziato che la Società ha chiuso i primicon un set di risultati in miglioramento sia su base annua che trimestrale, nonostante una domanda ancora debole nel settore dell’arredo. I, pari a 138,3 milioni (+13.8% YoY), beneficiano in particolare della performance della divisione energetica - BEG (+53% YoY) e carta decorativa stampata - NDT (+6.7% YoY), mentre si conferma in calo la divisione carta decorativa – CDG (-7.3% YoY).Alla luce dei risultati pubblicati, Websim (Intermonte) ha rivisto al rialzo le sueper il periodo FY25–27. "Pur in un contesto ancora complesso per il settore dell’arredo, aumentiamo le attese sui ricavi rispettivamente dell’1.2%, 2.1% e 2.5%. Per il 2025 stimiamo un contributo più significativo da Bioenergia, che nel terzo trimestre ha superato le nostre attese. Lacresce in misura più che proporzionale, con una marginalità attesa prossima all’11%, riflettendo uno scenario di costi delle materie prime sostanzialmente stabile e un peso crescente dei prodotti a più alta marginalità". Infine, grazie alregistrato da inizio anno, gli analisti hanno previsto un ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta, stimata a 28,3 milioni al termine del 2025.