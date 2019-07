S&P avverte l'Italia: "Rischio Grecia con Manovra senza coperture"

(Teleborsa) -che potrebbe seguire lese farà una. Il monito arriva proprio nel momento in cui sono iniziate le consultazioni con le parti sociali, in vista della stesura della prossima manovra di settembre, mentre c'è un braccio di ferro all'interno del Governo sulle misure da inserire e sulle relative coperture.In un report sul rating dei vari Paesi dell'Eurozona,ha espresso considerazioni, ricordando che "l'Italia èsovrano dell'Eurozona con".Secondo l'agenzia, il motivo è da attribuire alla- pari allo 0,6% in termini reali dal 2010 contro il 10,6% per l'intera Area Euro - e. E' questo che spiegherebbe le prospettive negative per il rating sovrano italiano che vengono a dipendere da un debito pubblico elevato e dall'impossibilità di attuare svalutazioni motivata dall'appartenenza all'area della moneta unica."Dopo aver vinto le elezioni parlamentari del marzo 2018 - sottolinea S&P - l'attuale coalizione di Governo ha velocemente congelato le modeste iniziative di riforma e ha iniziato a contrastare la Commissione Europea nel suo mandato di vigilare sull'osservanza da parte degli Stati membri della regolamentazione fiscale dell'Unione". Fattore negativo dice l'agenzia di rating, perché unanche sul settore privato e sull'accesso ai finanziamenti del sistema bancario. Un po'- come ricorda l'agenzia - sebbene questa abbia un'economia molto più piccola di quella italiana (la Grecia vale appena il 2% del PIL dell'Eurozona mentre l'Italia conta per il 15%).Quanto al, S&P prevede nei prossimidel debito pubblico italiano, accompagnato da un'ulteriorenel settore privato. "Riteniamo che l'economia ristagnerà nel 2019 prima di riprendersi l'anno prossimo (0,6%). A nostro avviso, questo non è uno scenario da crisi del debito pubblico".Ma l'agenziache potrebbero farper l'Italia appunto uncon l'unica differenza che ciò accadrebbe a "un paese membro dell'Unione Europea molto più grande e con maggiore rilevanza sistemica".