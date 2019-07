Dl Salva-conti, la Camera dà il via libera definitivo

(Teleborsa) - Laha dato ilal cosiddetto, contenente misure urgenti per il miglioramento dei conti pubblici e finalizzato a soddisfare le richieste della Commissione europea per il rientro del deficit Il provvedimento propone didi euro di, in attesa digenerati dall'incompleto utilizzo delle risorse destinate aled aL'Aula ha dato l'OK definitivo cone 130 contrari, mentre gli astenuti sono 99. Il Senato aveva approvato lo stesso provvedimento contenente le misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica il 18 luglio scorso.