Dazi, accordo raggiunto fra USA e Cina su terre rare e chip

(Teleborsa) -, incontratesi a Londra per un ultimo round di tra ttative, seguito alla telefonata dei Presidenti Donald Trump e Xi Jinping la scorsa settimana. L'accordo, annunciato dai rappresentanti delle due parti, è oradei due Paesi."Abbiamo raggiunto un accordo per dare attuazione all'accordo di Ginevra ed all'appello dei due presidenti", ha dichiarato il ??Segretario al Commercio statunitense. Alle sue parole hanno fatto eco le dichiarazioni rilasciate dall'omologo cineseLutnick ha spiegato che, insieme al rappresentante commerciale statunitense Jamieson Greer,la bozza di accordo ed ha spiegato che, se anche Xi sarà d'accordo, sarà implementato il quadro normativo.Anche l Segretario al Tesoro statunitenseha dichiarato ai giornalisti che tornerà negli Stati Uniti per. Ai colloqui di questa settimana hanno partecipato anche il vice premier cinese, capo negoziatore dei colloqui commerciali con gli Stati Uniti, e il ministro del Commercio cineseIl Presidente degli Stati Unitie il Presidente cinesesi erano, per abbassare le tensioni fra i due Paesi, che da tempo si accusavano reciprocamente di violare l'accordo commerciale raggiunto a Ginevra a metà maggio. L'accordo in questione prevedeva la sospensione di 90 giorni dei dazi aggiuntivi di aprile e la revoca di altre misure.Le nuove trattative hanno riguardato, in cambio dell'. Lutnik ha ricordato che l'abolizione delle restrizioni cinesi alle esportazioni di terre rare sono una "parte fondamentale" dell'accordo con la Cina.