Unicredit, lancia primi ETF su azioni europee che combinano strategie multifattoriali con criteri ESG

Unicredit

(Teleborsa) -, ha annunciato la quotazione di due fondi ETF basati per la prima volta su un insieme di indici azionari della zona euro che unisce l’utilizzo di strategie multifattoriali all’attenzione a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).I due nuovi ETF - spiega una nota di- seguiranno rispettivamente l'indice EURO iSTOXX ESG-X & Ex Nuclear Power Multi Factor Index e l’indice EURO STOXX ESG-X & Ex Nuclear Power Minimum Variance Unconstrained Index.Il primo di questi indici è progettato per consentire agli investitori di beneficiare dei cosiddetti premi di rischio (risk premia), escludendo le società che non rispettano i principi ESG. Il secondo adotta lo stesso approccio responsabile, cercando inoltre di ridurre la volatilità delportafoglio.e applicano filtri ESG di esclusione standardizzati attraverso il fornitore di dati Sustainalytics, seguendo i principi del Global Compact delle Nazioni Unite sui diritti umani e del lavoro, l'ambiente, l'etica degli affari e la lotta alla corruzione.I nuovi ETF ESG-X Multi Factor UCITS ETF e UC Stoxx ESG-X Minimum Variance UCITS ETF sono quotati su Deutsche Börse e sono negoziabili rispettivamente con i ticker ECBF / LU1982823087 e ECBV / LU1982822949.Entrambi i prodotti sono approvati per la distribuzione in Austria, Germania, Italia, Lussemburgo e Francia.