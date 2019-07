Intesa Sanpaolo, risultati solidi nel semestre: utile netto a 2,3 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -chiude il secondo trimestre con risultati in linea con gli obiettivi. L'si attesta a( +31% rispetto a 927 milioni del secondo trimestre 2018) e quello del(+4% rispetto a 2.179 milioni nel primo semestre 2018).Illordo risulta idel 2,1% rispetto al primo semestre 2018. La redditività operativa è in crescita rispetto al primo trimestre 2019: proventi operativi netti +6,6% e risultato della gestione operativa +10,3%."Siamo particolarmente soddisfatti del primo semestre 2019: in un contesto più complesso del previsto, Intesa Sanpaolo conferma la capacità di raggiungere risultati importanti, in linea con l'obiettivo di un utile netto superiore a quello del 2018", ha commentato l'Ad della bancaC'è stato un, soprattutto a seguito dell’efficacia della gestione proattiva del credito senza oneri straordinari per gli azionisti:, al lordo delle rettifiche di valore, di circa 1,7 miliardi di euro nel primo semestre 2019 e di circa 30 miliardi dal settembre 2015. Loa giugno 2019, rispetto a dicembre 2018, del 4,6% al lordo delle rettifiche di valore e del 3,7% al netto. L’dei crediti deteriorati sui crediti complessivi a giugno 2019 è parial lordo delle rettifiche di valore e al 4,1% al netto;, con coefficienti patrimoniali su livelli largamente superiori ai requisiti normativi. Al 30 giugno ila regime è risultato pari allivello top tra le maggiori banche europee, e il Common Equity Tier 1 ratio secondo i criteri transitori in vigore per il 2019 al 13,6%, rispetto a un requisito Srep da rispettare nel 2019 pari rispettivamente al 9,36% e all'8,96%.