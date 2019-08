Saipem, accordo Technip France e NIPIgaspererabotka per progetto Artic LNG2

Saipem

(Teleborsa) -si rafforza nel gas, mercato strategico per la compagnia ingegneristica italiana, ed annuncia la sottoscrizione di unper partecipare alla Joint Venture per laIl progetto è stato assegnato dalla società Arctic LNG2, composta da(60%) ed(40%) e prevede l’ingegneria di dettaglio, l'approvvigionamento di materiali, la costruzione, la messa in esercizio e l'avviamento di), ciascuna con una capacità di circa(MTPA), che verranno installate su p(Gravity Based Structures), oggetto di un altro contratto che Saipem sta attualmente realizzando e comunicato il 19 dicembre 2018 Le tre nuove linee LNG saranno realizzate nelsituato nella regione amministrativa autonoma di Yamal - Nenets, nella parte occidentale dellaSaipem ha acquisito unaper un valore di circadi euro. Il contratto è del tipo tutto incluso e rimborsabile."Il coinvolgimento nei lavori per la realizzazione delle tre linee del progetto Arctic LNG2 che segue l’acquisizione del contratto relativo alle Gravity Based Structures con lo stesso cliente e la recente acquisizione del progetto LNG in Mozambico per il cliente Anadarko, conferma la validità della scelta strategica di Saipem di consolidare la leadership nell’intera catena del valore del gas naturale", - sottolinea l'Amministratore delegato