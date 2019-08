Turismo, Cna: è donna quasi un bagnino su cinque

(Teleborsa) - Dopo i recenti successi internazionali delle nostre campionesse di nuoto, Federica Pellegrini in primis,. "Bagnino", attività che, come molte altre, è profondamente mutata negli ultimi lustri, rendendo necessarie nuove e più adeguate doti professionali,. Lo dimostra la fotografia dell'assistenza ai bagnanti nel nostro paese scattata da Cna Turismo e Commercio.I bagnini operativi in Italia sono in tutto 14.750, di cui 11 mila addetti direttamente al salvamento. I maschi sono 12.390 (84% del totale), le donne 2.360, vale a dire il 16%, il 2% in più dell'anno scorso.La retribuzione media annua di un assistente bagnante è. Ma quasi un'impresa su 10 (per la precisione il 9%) denuncia difficoltà a reclutare forza lavoro specializzata, che richiede una maggiore preparazione rispetto al passato, esperienza acquisita sul campo, la frequenza di corsi di aggiornamento.Ma a cosa è dovuta la crescita dell'occupazione femminile in questo settore che, nell'immaginario collettivo, é maschile per antonomasia? Probabilmente allaLe regioni che occupano più donne nel settore dell'assistenza alla balneazione sono, nell'ordine, Calabria (oltre il 21% degli assistenti in attività), Trentino Alto Adige (8,5%), Veneto (8,4%), Campania (6,6%), Emilia Romagna (6,2%). L'età media delle assistenti bagnanti è di 18 anni, molto bassa, tanto che diverse tra di loro non hanno ancora completato l'iter scolastico.