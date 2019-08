Manovra, il "piano segreto di Tria" riaccende il dibattito

(Teleborsa) - Gli impegni presi dal governo per evitare in extremis la procedura d'infrazione con l'Ue costituiscono un vincolo piuttosto stringente e prevedono di riportare il rapporto deficit/pil al di sotto dell'1,8%. Per questa ragioneUna proposta che – secondo il quotidiano La Repubblica – prevede diRumor che durante la mattinata hanno creato non pochi malumori riaccendendo ilsmentendo l'ipotesi che il ministero dell'Economia sposti gli 80 euro sulla Flat tax. "Io sto al governo solo se posso tagliare le tasse e rilanciare le opere pubbliche in questo Paese, sicuramente non per tirare a campare e per perdere tempo. O si fanno cose importanti come il taglio delle tasse, la riforma della giustizia e lo sblocco delle opere ferme, oppure torniamo dagli italiani a chiedere la forza di fare da soli quello che non riusciamo a fare", ha aggiunto il leader della Lega.Parole che non sono riuscite a placare i dubbi e lo scetticismo dell'opposizione. "Dopo mesi di propaganda,che ancora non si capisce come sarà: incrementale, facoltativa, a una, due o tre aliquote, da 2, 15 o 70 miliardi? Nel 2018 gli italiani hanno già pagato 33,4 miliardi di euro di tasse in più rispetto all'ammontare complessivo medio versato dai cittadini dell'Unione Europea. Cosa vogliamo fare, ridurli alla fame? Il governo chiarisca una volta per tutte cosa intende fare", ha commentato in una nota"Questo Governo deve andare a casa – rincara la dose– perché, se si guardano i dati, il paese sta molto peggio. C'è stata la congiuntura internazionale che è andata male, questo è vero, ma la crescita italiana è peggiorata molto di più per cause interne", ha spiegato.. È una condizione necessaria per dare risposte al Paese in questa fase: una minor tassazione è d'obbligo" ha affermato in un' intervista a Il Messaggero,"Se i sindacati chiedono il confronto e poi non si presentano sbagliano: gli assenti hanno sempre torto – ha aggiunto Durigon –.. Di diverso avviso ilche, dalle pagine del Quotidiano Nazionale avverte:La Cisl – spiega Furlan riguardo al tavolo a Palazzo Chigi e quello al Viminale – andrà ad entrambi gli incontri. Finora il governo si è limitato ad ascoltare le nostre proposte, ma non ha fornito alcuna risposta chiara, le posizioni sono rimaste distanti. Vedremo a settembre quali saranno le scelte concrete e su quelle imposteremo la nostra risposta unitariamente".