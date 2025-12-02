IGV, si riaccende lo scontro con Hoop Club: l'investitore attivista scrive al Cda e alla Consob

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Nuovo capito nella querelle tra, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, e la holding attivista, oggi secondo maggiore azionista con il 29,06% del capitale sottoscritto tramite un patto parasociale. Dopo il rifiuto del presidentee dell’amministratrice delegatadi incontrare il rappresentante del patto,– presidente e ceo di Hoop Club – ha inviato una nuova lettera al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, inoltrata anche a Consob .Nella missiva, che risale al 3 novembre, Marti parla di "assenza di un" e ribadisce che l'investimento del gruppo attivista si fonda sulla "profonda convinzione del valore intrinseco di IGV", legato non alla redditività attuale – definita "insoddisfacente" – ma al "rilevante patrimonio immobiliare, stimato prudenzialmente in".Il documento elenca una lunga serie di. Sul, Marti osserva che "il mercato di riferimento si sta riducendo" e che IGV non ha "evoluto il proprio modello di business" in linea con le trasformazioni dell’hospitality. Nella parte dedicata alla, la lettera rileva che "il modello proprietario e gestito non genera ritorni proporzionati agli asset" e che il rendimento implicito "si colloca tra il 2 e il 4%, ben al di sotto dei benchmark di settore".L'investitore attivista attacca anche sulla: Marti denuncia "una permanenza media in CdA superiore agli standard di mercato", compensi "prossimi ai 10 milioni in dieci anni" per il presidente, e "un’opacità comunicativa non in linea con le prassi richieste a una società quotata".Leal Consiglio sono altrettanto nette: "presentare unaggiornato", "fornireper struttura", "esaminare ladella sub-holding IGV Hotels", "definire un indirizzo chiaro sull’allocazione della" e deliberare "undi 0,25 euro per azione"."L’non è neutrale. Con ogni giorno che passa senza direzione strategica, la società perde prestigio, valore e reputazione", ha concluso Marti.