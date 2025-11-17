L'Ecopillola - Meglio una Manovra economica per crescita immediata o per crescita strutturale?

(Teleborsa) -si confermano innel terzo trimestre, l'una zavorrata dalla scarsa crescita della Germania, l'altra condizionata dal rallentamento dei consumi. In questo contesto, assume significato unapiù volta al riequilibrio dei conti pubblici che a stimolare, nell'immediato, una crescita che potrebbe rivelarsi poi del tutto effimera.Ne parla l'economistanell'ultimaSecondo i dati provvisori elaborati da Eurostat, ilnel terzo trimestre di quest'anno è cresciuto solamente di uno, ancorché in lieve miglioramento rispetto al dato del precedente trimestre. Più in particolare, questo risultato piuttosto modesto appare imputabile innanzitutto a una, Paese che ha ormai inanellato 14 trimestri consecutivi di crescita asfittica o addirittura negativa. Qui, verosimilmente, appare ottimistico attendersi una, anche in considerazione della particolare vulnerabilità dell'industria tedesca alle tensioni nell'approvvigionamento di chip di produzione cinese. Tensioni che anche di recente hanno quasi determinato il blocco delle linee produttive di Volkswagen e Audi.Per quanto riguarda il nostro Paese, i dati provvisori elaborati dall'evidenziano nel terzo trimestre di quest'anno una, anche dovuta a un certo rallentamento dei nostri consumi interni. Infatti, questi, da una parte appaiono zavorrati da un'incertezza generalizzata che aumenta la propensione al risparmio rispetto ai consumi. Dall'altra, però, ilappare anche connesso all'andamento dei prezzi dei beni alimentari che costituiscono il 17% della spesa degli italiani e che secondo l'Istat negli 4 anni sono cresciuti di ben il 25%. Per fortuna, di segno opposto l'andamento dell'che, nonostante i, ha evidenziato, a settembre, unarispetto all'anno precedente, determinando così un surplus nella nostra bilancia commerciale di circa 2.850 miliardi.come peraltro atteso. Ora, a fronte di questo scenario, alcune parti considerano la Manovra attualmente in discussione come del tutto incapace di stimolare la crescita e, in effetti, non ci troviamo di fronte ad unaideata per dare una brusca accelerazione alla nostra economia, anche perché banalmente non abbiamo le risorse per farlo. Ci troviamo piuttosto davanti a una Manovra che ha lo scopo, dichiarato, di, di farci rientrare anzitempo dalla procedura di infrazione sul deficit, di rispettare i nostri impegni a livello europeo, di rafforzare il circolo virtuoso della fiducia nel nostro paese. In altre parole, è una Manovra che, piuttosto che guardare ad una crescita immediata, ma magari effimera, punta aper consentire all'Italia di agganciare unaa livello europeo quando questa si manifesterà.Cosa che in passato spesso non è accaduta proprio a causa della dei nostri conti pubblici fuori controllo.