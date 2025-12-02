Case green, Brighenti (Renael): "È una sfida, occorre sinergia pubblico-privato"

(Teleborsa) - "Abbiamo di fronte a noi delle sfide molto complesse, il recepimento della direttiva EPBD, conosciuta come "case green" alza ancora di più il livello della sfida". È chiaro il messaggio diospite e relatrice dell'associazione italiana dedicata al mondo del fotovoltaico e alle integrazioni tecnologiche per la gestione intelligente dell'energia."Strumenti come il conto termico rappresentano nuove leve messe a disposizione, in questo periodo storico. O si identificano questi elementi come cardine per il raggiungimento degli obiettivi oppure non si potranno raggiungere, bisogna essere chiari", ha chiaritoDalè emersa la necessità di avere regole definite e un ordine normativo stabile. "L'Italia è ad un punto di svolta nevralgico, il Paese ha dimostrato di avere le capacità per innestare processi virtuosi ma deve farlo in maniera sistematica, non più solo episodica", ha aggiunto l'ambasciatrice.Altro tema al centro del Forum di Italia Solare è ile le sinergie che possono essere create e stimolate, grazie anche all'intervento del legislatore."Ritengo urgente superare il dibattito su scegliere o no se utilizzare l'intervento dei privati, quindi del mercato, nei processi di transizione e innovazione energetica – ha concluso–. Il rapporto-pubblico privato deve diventare una leva strategica per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica come ha spiegato il Presidente Draghi nel suo piano. Ad una condizione, che il rapporto sia guidato dal pubblico in maniera strutturata e in piena trasparenza e sicurezza".