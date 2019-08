Salvini: "Voto anticipato? Anche prima di settembre"

(Teleborsa) -. Lo dice lo stesso vicepremier e ministro dell'Interno dopo l'incontro con i sindacati al Viminale in vista per la prossima manovra finanziaria."Abbiamo raccolto idee per l'Italia dei prossimi 20 anni. Se riesco ad applicarle bene, altrimenti o le fa qualcun altro o sicuramente", ha dichiarato Salvini lasciando il ministero.Per il ministro "", dice in riferimento alle numerose stoccate arrivate dal collega pentastellato di governo, in particolare sulla, tema caldo per la tenuta della maggioranza e atteso al voto del Parlamento di domani."Si può mantenere il rispetto personale, ma se si esaurisce la spinta", ha puntualizzato, ribadendo che "se riusciamo fare bene e in fretta facciamo. Se dobbiamo inseguirci, polemizzare ribadisco che non siamo incollati alle poltrone.".Intanto, il leader leghista ha visto sindacati e associazioni di categoria in quello che è il secondo incontro in due giorni, dopo quello a Palazzo Chigi con il premier Conte e i ministri Tria e Di Maio : tra le proposte, anche quella di "" e".