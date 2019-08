Bird, sbarca a Rimini con i monopattini elettrici

(Teleborsa) -, azienda leader nella micromobilità globale,, il più moderno e più longevo modello di monopattino elettrico a livello globale.Bird ha come obiettivo il risolvere la 'mobilità dell'ultimo miglio',, lasciando a casa la macchina. Inoltre, per mantenere le strade pulite,che si assicura che i monopattini vengano utilizzati e parcheggiati correttamente durante le ore diurne.. Se questi viaggi fossero stati fatti via macchina, circa 5,5 tonnellate di anidride carbonica sarebbero stati emessi nell'atmosfera., ha dichiarato: "Siamo incredibilmente contenti di lanciare nella città di Rimini oggi, dove gli amministratori comunali stanno dando un chiaro esempio al resto dell'Italia per quanto riguarda le nuove forme di mobilità ai suoi residenti. Come in molte altre città,. Noi di Bird vogliamo risolvere questi problemi e rendere Rimini più vivibile, riducendo l’utilizzo delle automobili e spostando il pubblico all'utilizzo di monopattini elettrici environment-friendly.."