Crisi di Governo, Codacons: stangata da 1.200 euro a famiglia con aumento IVA

(Teleborsa) - La crisi di Governo costerà. A lanciare l'allarme il Codacons, spiegando che le scelte di Salvini porteranno l'aumento dellea partire dal 2020, oltre a ripercussioni pesanti per ie per laA parlarne è il Presidente del Codacons Carlo, che evidenzia come: "sarà materialmente impossibile rispettare le scadenze economiche e trovare le risorse perche scatterà nel 2020 e che determinerà una stangata da circa". "Fra lo spread schizzato a 237 punti base e la- continua Rienzi -, pesa l'incognita delle agenzie di rating che potrebbero"."Ci troviamo davanti ad un quadro delicatissimo per ie per le tasche delle famiglie, dato che non sarà possibilerelative all'approvazione del DEF in caso di nuove elezioni" dichiara il, che conclude dicendo "si spera che si tratti di unche non porterà a nulla, con il Presidente Mattarella chee la nomina di un presidente tecnico che porti a compimento la legislatura".