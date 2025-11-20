ILPRA assume la gestione diretta delle filiali in Benelux e Germania

ILPRA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha. In particolare, ha acquisito il 95,46% del capitale sociale di ILPRA Benelux, la quale controlla al 100% ILPRA Deutschland. L'operazione, di importo complessivo non rilevante e pari a 954.622 euro, è avvenuta interamente in aumento di capitale ed in particolare, per 754.622 euro mediante rinuncia e relativo conferimento di un credito commerciale di pari importo vantato da ILPRA al 31 dicembre 2024 e per la restante quota mediante versamento in denaro per 200.000 euro., precedente socio di unico di ILPRA Benelux e riconducibile alla famiglia Bertocco, ha rinunciato al diritto di opzione a valere sul suddetto aumento di capitale, rinunciando quindi al controllo e mantenendo unapari al 4,54%."La gestione diretta delle filiali in Benelux e Germania consente di ottimizzare costi e tempi decisionali, oltre a creare piattaforme operative e logistiche in grado di supportare eventuali iniziative future sul mercato europeo - ha detto- Questo rafforzamento del presidio europeo permette inoltre di consolidare la coerenza operativa della rete internazionale di ILPRA, facilitando l'integrazione delle filiali nella strategia globale del Gruppo e permettendo di replicare modelli operativi e commerciali efficaci".