ILPRA assume la gestione diretta delle filiali in Benelux e Germania

ILPRA assume la gestione diretta delle filiali in Benelux e Germania
(Teleborsa) - ILPRA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha completato la strategia di presidio diretto sui mercati chiave dell'Europa Occidentale. In particolare, ha acquisito il 95,46% del capitale sociale di ILPRA Benelux, la quale controlla al 100% ILPRA Deutschland. L'operazione, di importo complessivo non rilevante e pari a 954.622 euro, è avvenuta interamente in aumento di capitale ed in particolare, per 754.622 euro mediante rinuncia e relativo conferimento di un credito commerciale di pari importo vantato da ILPRA al 31 dicembre 2024 e per la restante quota mediante versamento in denaro per 200.000 euro.

ILPRA Group, precedente socio di unico di ILPRA Benelux e riconducibile alla famiglia Bertocco, ha rinunciato al diritto di opzione a valere sul suddetto aumento di capitale, rinunciando quindi al controllo e mantenendo una partecipazione di minoranza pari al 4,54%.

"La gestione diretta delle filiali in Benelux e Germania consente di ottimizzare costi e tempi decisionali, oltre a creare piattaforme operative e logistiche in grado di supportare eventuali iniziative future sul mercato europeo - ha detto Maurizio Bertocco, AD di ILPRA - Questo rafforzamento del presidio europeo permette inoltre di consolidare la coerenza operativa della rete internazionale di ILPRA, facilitando l'integrazione delle filiali nella strategia globale del Gruppo e permettendo di replicare modelli operativi e commerciali efficaci".
