Fisco: CdM approva proroga al 2036 del regime IVA al Terzo Settore

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri
, fra le misure fiscali del testo definitivo del Dlgs
in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, approvato in via definitiva questo pomeriggio, ha inserito la proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme
che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici del Terzo Ssettore
che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati. Ciò all’esito di uno specifico confronto con la Commissione europea.
"La proroga al 2036 delle norme sull'IVA per il Terzo Settore, approvata oggi dal Consiglio dei ministri, è un risultato positivo e concreto. - ha affermato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano
- Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati. Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa
e la semplificazione degli adempimenti burocratici
per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale. Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore
, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione".