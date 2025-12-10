Milano 17:35
Maire, rimborso anticipato del prestito obbligazionario da 200 milioni di euro

(Teleborsa) - Maire ha provveduto al rimborso anticipato integrale volontario del prestito obbligazionario "Euro 200,000,000 Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 5 October 2028" emesso il 5 ottobre 2023, con conseguente delisting delle relative obbligazioni dai mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e dalla Borsa del Lussemburgo.

Il corrispettivo totale pagato dalla Società è pari ad 208,9 milioni di euro, comprendente il prezzo di rimborso, pari al 103,25% del valore nominale del Prestito Obbligazionario, e gli interessi maturati dall’ultima data di pagamento della cedola.
