Alla Fiera di Rimini il 40 Meeting per l’amicizia fra i popoli

(Teleborsa) - Si apre oggi allacon il titolo «Nacque il tuo nome da ciò che fissavi», ispirato a una poesia diin cui fa riferimento alla figura della Veronica che asciuga il volto di Cristo. «In un’epoca dove le persone sono spesso senza volto, figure anonime perché non hanno nessuno su cui posare gli occhi, la poesia di San Giovanni Paolo II ci ricorda che noi esistiamo in quanto siamo in relazione», scriveAnche ilnel suo messaggio sottolinea che il Meeting è «una preziosa occasione di incontro, di scambio di esperienze e di crescita culturale» e legge il titolo di questa edizione come «una riflessione sull’umanità dell’uomo, sulla relazione necessaria con l’altro, sul formarsi della comunità, sul dialogo incessante tra la fede personale e la storia». Secondo il presidente Mattarella «è necessario affrontare il nuovo con coraggio, senza nostalgie paralizzanti, conservando sempre spirito critico e apertura a chi ci è prossimo. Ripartire dalla persona è un percorso di crescita e di liberazione a cui siamo continuamente richiamati».L’incontro inaugurale della 40esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, ospitato dalla Fiera di Rimini fino al 24 agosto, vedrà la presenza della seconda carica dello Stato, ilSono 179 gli incontri previsti dal programma ufficiale del Meeting,che interverranno agli incontri. Gli ampi spazi della Fiera di Rimini, trasformati dal lavoro e dalla creatività di migliaia di volontari, ospiteranno le molteplici proposte della manifestazione: 130mila i metri quadrati occupati dal Meeting 2019, che utilizza 12 padiglioni della Fiera, la Hall centrale e 8 padiglioni di collegamento.Alla Fiera di Rimini gli incontri del Meeting 2019 si svolgeranno all’Auditorium Intesa Sanpaolo B3 (che può contenere 6.000 persone), nella Sala Neri UnipolSai (800 persone) e nelle 7 Arene (da 150 a 250 posti ciascuna) allestite in Fiera nelle Aree dedicate a specifiche tematiche: Sussidiarietà e lavoro, Salute, CdO for innovation, Percorsi, Area Internazionale, Polis Edison (con a tema la città), Brain (La meraviglia del cervello umano). Alcuni incontri sono inoltre in programma presso lo Sport Village.Nella settimana della manifestazione, si fermeranno quotidianamente a Rimini Fiera 7 Frecce (4 Frecciabianca, 3 Frecciarossa), 6 Intercity e 25 treni Regionali di