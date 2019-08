FS Italiane, nugo arriva al Meeting di Rimini 2019

(Teleborsa) - Cresce l'attenzione per, la startup del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per la mobilità e il viaggio lanciata a giugno 2018, che quest'anno è Sponsor della 40esima edizione del Meeting per l’Amicizia tra i Popoli in programma a Rimini dal 18 al 24 agosto 2019.in programma venerdì 23 agosto alle ore 19.00 presso l’Arena Polis A1.Fino al 24 agosto hostess e steward dedicati attendono i visitatori allo stand nugo per far conoscere le principali funzioni della piattaforma tecnologica e aiutare le persone interessate a scaricare l’app sul proprio smartphone. Gli ospiti saranno coinvolti nella nugo Space Experience, l’installazione che permette di entrare nel mondo virtuale di nugo vivendo un’esperienza sensoriale immersi tra persone, luoghi, paesaggi e territori, patrimonio artistico e culturale: tutto il fascino, la ricchezza e la varietà del nostro paese.La visione di crescita di nugo è infatti quella di essere efficace strumento di informazione e accompagnamento al viaggio nei territori italiani, anche nelle aree interne e meno conosciute, per una esperienza di qualità e significato per i viaggiatori, facilitandoli nei loro spostamenti e permettendo loro di godere appieno delle ricchezze dell’Italia.Con nugo - tramite smartphone e altri device mobili e desktop - le persone possono già oggi programmare facilmente i propri spostamenti, tutto in dimensione digitale.L’app è semplice e intuitiva: selezionando partenza e arrivo, nugo elenca tutte le possibili soluzioni per raggiungere la destinazione, combinando diversi mezzi di trasporto e indicando per ognuno di essi la durata del viaggio e il prezzo del biglietto. Una volta scelto il mezzo, o la combinazione di mezzi proposti, è possibile acquistare con un solo click tutti i biglietti, rendendo quindi molto più rapido e pratico organizzare i propri viaggi. Attraverso filtri e preferenze è inoltre possibile personalizzare il viaggio rendendo gli itinerari sempre più affini alle esigenze di ogni persona.nugo permette di acquistare soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di trasporto: dal treno all'autobus, dalla metropolitana al traghetto, dal car al bike sharing.