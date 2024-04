Virgin Atlantic: sulla buona strada per tornare alla redditività nel 2024

(Teleborsa) - La compagnia aerea britannicaha registrato unrecord di 3,1 miliardi di sterline nel, in aumento di 265 milioni di sterline rispetto al 2022. La continua disciplina dei costi, combinata con un migliore utilizzo della flotta, ha contribuito al raggiungimento del record dia 352 milioni di sterline. L'di 80 milioni di sterline ha superato i risultati del 2019, raggiungendo una tappa fondamentale nel percorso verso una redditività sostenibile.Leal lordo delle imposte e delle voci straordinarie si sono ridotte a -139 milioni di sterline rispetto ai -206 milioni di sterline dell'anno precedente e Virgin Atlantic è sulla buona strada per tornare alla redditività nel 2024. Virgin Atlantic ha chiuso l'anno con una solida posizione didi 406 milioni di sterline, rispetto a 399 milioni nel 2022."Nel 2023, abbiamo capitalizzato sulla continua forte domanda di viaggi aerei e vacanze leisure, il che dimostra che il desiderio di esperienze e viaggi rimane, con conseguenti ricavi record - ha commentatodi Virgin Atlantic - Una perdita non è mai soddisfacente; tuttavia, le nostre prestazioni e i nostri risultati dimostrano che abbiamo fatto ottimi progressi nel 2023, il piano sta funzionando e Virgin Atlantic è".Virgin Atlantic ha trasportato 5,3 milioni dinel 2023, con un fattore di riempimento del 77%. La capacità passeggeri (ASK) ha chiuso l'anno con un aumento del 16% rispetto al 2022 con 23.720 tratte volate su 41 aeromobili, in aumento rispetto alle 23.551 tratte del 2019 su 45 aeromobili, a dimostrazione della continua crescita nell'utilizzo della flotta.