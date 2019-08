Open Arms, Procura Agrigento dispone sequestro ed evacuazione migranti

(Teleborsa) - Svolta imprevista per la nave, la nave della ong spagnola bloccata da una ventina di giorni con un centinaio di migranti a bordo. Laha disposto il, ferma davanti al porto di Lampedusa dalla vigilia di Ferragosto, eSi tratta di un provvedimento diche segue l'inchiesta per sequestro di persona aperta su ricorso della ong. I magistrati hanno aperto unper omissione e rifiuto di atti d'ufficio.La decisione arriva in seguito alladel procuratore capo di Agrigento,, che ha accertato la situazione di emergenza.Lasi era offerta, in un primo tempo, di accogliere la nave presso il porto di Minorca, nelle Baleari, ottenendo un rifiuto dalla ong spagnola. Poi, la situazione sembrava poi essersi sbloccata condalla Spagna, ma a questo punto l'intervento si rivelerà inutile, perché i profughi saranno immediatamente fatti sbarcare a Lampedusa.