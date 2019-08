Lowe, cresce utile secondo trimestre e supera stime

Lowe's

(Teleborsa) - Cresce l'utile netto di, rivenditore al dettaglio americano di articoli per la casa. Nel secondo trimestre, l'utile netto è salito a 1,8 miliardi, mentre l'EPS si è attestato a 2,15 dollari per azione, rispetto al consensus di 2 dollari per azione. Le(a parità di perimetro) sonoLadi Lowe sugliè stata alzata da 5,45 amentre le vendite nettee le vendite same storesdel 3%.Il titolo Lowe's a Wall Street